«Те, що після цього Лукашенко поїхав до Пекіна, його настільки терміново погодився зустріти Сі Цзіньпін, — а з Китаєм це завжди неймовірно складно узгоджується, — це тільки говорить про те, що Лукашенко відмовився йти на ті поступки Путіну, яких той хотів від нього», — сказав Денисенко в ефірі Radio NV.

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Аналітик уточнив, що, крім ретрансляторів для управління російськими дронами, які атакують Україну, ці поступки могли включати використання білоруської території як мінімум для погроз третім країнам, зокрема Литві та Польщі, або навіть для початку бойових дій — диверсійних чи повномасштабних.

«Треба повернутися трошки назад, на три тижні, по-моєму, на 4 червня. Одразу після Петербурзького економічного форуму до [Мінська] приїхав віцепрезидент Китайської народної республіки [Хань] Чжен, він мав триденний візит до Білорусі. Цей візит був присвячений тому, що Білорусь повинна зменшити свою провоєнну активність у цьому регіоні, і більше того, Білорусь повинна почати миритися зі своїми сусідами, аби Китай не мав жодних проблем із транзитом своїх товарів далі до ЄС, і портів ЄС», — розповів Денисенко.

Він нагадав, що після цього візиту Лукашенко вибачився перед Україною, а президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь вимкнула ретранслятори.

«І розмова з Путіним була про військові амбіції Путіна. Очевидно, все ж Лукашенко йому сказав „ні“ на всі побажання. І далі Лукашенко був змушений їхати до Сі Цзіньпіна як до свого другого господаря», — додав аналітик.

За словами Денисенка, під час зустрічі з Лукашенком Сі Цзіньпін де-факто підняв статус стосунків із Білоруссю «зі всепогодних до статусу залізних друзів».

«Це говорить нам тільки про те, що Сі Цзіньпін задоволений тим, що Лукашенко не прогнувся і не злякався, зумів витримати натиск Путіна в Москві. З іншого боку, Пекін де-факто сьогоднішньою зустріччю (інтерв'ю відбулось 29 червня — ред.) і заявами дав зрозуміти всьому світу, насамперед Путіну, що режим Лукашенка, особисто Лукашенко і країна Білорусь знаходяться під повним протекторатом особисто Сі Цзіньпіна», — заявив аналітик.

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Ультиматум України Білорусі та зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

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24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів вздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.