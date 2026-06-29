Лукашенко прибув до Пекіна з неанонсованим візитом і зустрівся з Сі Цзіньпіном

29 червня, 13:46
Олександр Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї (Фото: Handout via REUTERS)

Олександр Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном у Китаї (Фото: Handout via REUTERS)

У понеділок, 29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований.

Про нього повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

Реклама

«Це саме те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою», — відповів Лукашенко.

Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, підкреслив голова КНР.

Читайте також:
«Намагається знайти баланс»: Лукашенко опирається Кремлю, який прагне розширити участь Білорусі у війні проти України — ISW

Лукашенко прибув до Китаю після того, як минулого тижня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі й тривала близько п’яти годин.

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — підкреслив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Олександр Лукашенко Білорусь Сі Цзіньпін Китай

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies