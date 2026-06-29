Лукашенко прибув до Пекіна з неанонсованим візитом і зустрівся з Сі Цзіньпіном

У понеділок, 29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований.

Про нього повідомляє пресслужба білоруського диктатора.

Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

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«Це саме те, про що ми з вами говорили. І, можливо, певною мірою мріяли напередодні цієї глобальної співпраці між Білоруссю та Китайською Народною Республікою», — відповів Лукашенко.

Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, підкреслив голова КНР.

Лукашенко прибув до Китаю після того, як минулого тижня провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі й тривала близько п’яти годин.

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — підкреслив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.