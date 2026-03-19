Чи розблокують кредит на $90 млрд для України: сьогодні Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС

Зеленський заявив, що зустрінеться з лідерами ЄС у Брюсселі 19 березня (Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

У Брюсселі 19−20 березня відбудеться зустріч лідерів Європейського Союзу. На ній виступить президент України Володимир Зеленський .

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта анонсував, що ключовими питаннями саміту лідерів ЄС будуть війни в Україні та Ірані.

Він також зазначив, що на початку дискусії щодо України виступить президент Зеленський.

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Кошта не уточнив, чи буде Зеленський особисто присутній у Брюсселі, чи виступить через відеозв'язок.

Напередодні президент України повідомив, що зустрінеться з лідерами ЄС у Брюсселі 19 березня.

Він зауважив, що проведе переговори, зокрема, щодо розблокування 90 млрд євро кредиту для України.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Угорщина продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Будапешта наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Угорщина вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

17 березня ЄС запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ініціативу лідерів ЄС «політичною грою» і зазначив, що рішення щодо припинення «нафтової блокади» Угорщини запізнилося.