Фон дер Ляєн зустрілася із Фіцо у Парижі: обговорили ціни на енергоносії та кошти ЄС для Словаччини

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 10 березня, зустрілась з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Парижі. Вони обговорили доступність цін на енергоносії.

Про це фон дер Ляєн повідомила на своїй сторінці в соцмережі X.

«Сьогодні я зустрілася в Парижі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Ми обговорили необхідність забезпечення доступних цін на енергоносії для європейців при збереженні надійних поставок для Словаччини та ЄС. На кону стоїть наша енергетична незалежність. Це також буде центральною темою на нашому майбутньому саміті ЄС», — сказала президентка Єврокомісії.

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Вона зазначила, що під час зустрічі обговорили фінансову програму NextGenerationEU щодо підтримки держав Євросоюзу та необхідні кроки, зокрема в галузі юстиції, щоб «Словаччина могла повною мірою скористатися цими інвестиціями».

8 березня Фіцо написав на своїй Facebook-сторінці, що у вівторок він «запропонує президентці Європейської комісії ремонтні потужності Словацької Республіки для ремонту нафтопроводу Дружба».

Крім того, він заявив, що Словаччина може «перейняти естафету» в Угорщини і заблокувати кредит Євросоюзу для України у €90 млрд, якщо партія Віктора Орбана Фідес програє вибори.

Нафтопровід Дружба та блокування репараційного кредиту ЄС для України Угорщиною — головне

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Євроради Антоніу Кошти 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.

6 березня Орбан знову повторив, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі €90 млрд, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.

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7 березня президент Володимир Зеленський дорікнув ЄС через відсутність прогресу в питаннях 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму €90 млрд.