«Наче візит Третього рейху». У Конгресі США обурилися візитом російської делегації до Капітолія

Про це повідомляє Politico.

Російська делегація прибула до Вашингтона для зустрічі з американськими конгресменами.

Російські пропагандисти стверджували, що очолив групу В’ячеслав Ніконов, заступник представника комітету з міжнародних справ у Думі й онук В’ячеслава Молотова, соратника Йосипа Сталіна. Організувати зустріч мала членкиня Палати представників США Анна Пауліна Луна. Раніше вона заявляла про переслідування християн в Україні.

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Пізніше Луна опублікувала спільні фотографії членів Конгресу і чотирьох депутатів Думи Росії.

«Сьогодні, уперше за чверть століття, п’ять членів Конгресу зустрілися з п’ятьма депутатами російської Думи, щоб обговорити мирні та двосторонні відносини. Як представники двох найбільших ядерних держав світу ми зобов’язані нашим громадянам вести відкритий діалог, обмін ідеями та мати відкриті лінії комунікації», — написала Луна.

Водночас інші представники Конгресу, які підтримують Україну, піддали критиці рішення дозволити російській делегації прибути до США й організувати зустріч.

Член Палати представників від Демократичної партії Майк Квіглі написав, що цей візит означає «масштабну загрозу безпеці для Конгресу і самої демократії».

До критики долучилися й депутати від Республіканської партії. Так, член Палати представників Джо Вілсон порівняв зустріч із російською делегацією з «візитом Третього рейху».

«Як ворогів американського способу життя і винуватців огидних масових убивств, представників військового злочинного режиму Путіна не можна приймати жодним чином», — заявив Вілсон.

Конгресмен-демократ Джеймі Раскін назвав російського диктатора Володимира Путіна «наставником і добрим другом» президента Дональда Трампа, він також звинуватив Луну у проведенні «приватного туру Капітолієм для прихильників Путіна».

«Можливо, вона навчилася від своїх російських товаришів, як бути слухняною авторитарному президенту», — сказав Раскін.

Сенаторка-демократка Джин Шахін наголосила, що підсанкційні російські чиновники не прибули до США «просто так» — їм видали візи заздалегідь.