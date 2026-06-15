У Німеччині заявили про готовність завдати удару по Петербургу та Калінінграду у разі нападу РФ на НАТО

Командувач військово-повітряними силами Німеччини, генерал Хольгер Нойман заявив про готовність завдати ударів по Росії у разі нападу на НАТО.

У коментарі The Telegraph він підкреслив, що в разі збройного конфлікту сили НАТО здатні завдати масштабного удару у відповідь по російських військових об'єктах.

Він зазначив, що серед напрямків таких атак є Калінінградська область, Кольський півострів, акваторія Чорного моря, а також район Санкт-Петербурга, де базується російський флот.

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«Якщо справа дійде до конфлікту, а я сподіваюся, що цього ніколи не станеться, ми захищатимемо кожен дюйм нашої території», — сказав Нойман.

«Якщо мені прямо зараз зателефонують і скажуть, що виникла відповідна ситуація, ми маємо бути готові негайно. І ми готові», — сказав він.

За словами Ноймана, Німеччина в рамках програми переозброєння суттєво нарощує запаси засобів протиповітряної оборони, включаючи системи Patriot, Iris-T та Arrow 3.

11 червня командувач Сухопутними силами Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що Німеччина має підготуватися до можливого російського нападу у 2029 році або навіть раніше.

Коментар Фройдінга пролунав на тлі попереджень європейських оборонних відомств про те, що Росія може відновити достатню військову міць протягом найближчих кількох років. Зауваження генерал-лейтенанта посилюють занепокоєння тим, що Москва вже може випробувати Альянс, поки Європа все ще переозброюється.