Україна має домовленості щодо імпорту пального — Зеленський

7 квітня, 22:18
Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленості щодо постачання пального (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленості щодо постачання пального (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Україна домовилась із партнерами щодо імпорту необхідного обсягу пального. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 7 квітня.

«Важливо, що в нас є домовленості щодо постачання пального в Україну й зараз за березень-квітень імпортуються необхідні обсяги. Я дякую всім компаніям: і державним компаніям, і приватному сектору», — сказав Зеленський.

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Він зазначив, що Україна домовляється про постачання пального з європейськими партнерами та з країнами Близького Сходу. За словами президента, це частина нової української співпраці.

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Зеленський заявив, що уряд також має підготувати кроки щодо підтримки громадян на тлі зростання цін.

«Розраховую на системні рішення», — додав президент.

Ціни на паливо в Україні зросли через війну на Близькому Сході та проблеми з постачанням нафти з країн Перської затоки, де Іран заблокував Ормузьку протоку.

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Через це Володимир Зеленський доручив Міністерствам економіки та енергетики України підготувати програму підтримки для споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу.

Згодом Кабінет міністрів ухвалив програму Кешбек на пальне. За нею водії можуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне.

Ця програма працює з 20 березня й триватиме до 1 травня.

Редактор: Катерина Шпак

Теги:   Володимир Зеленський Пальне Імпорт Близький Схід Ціни на паливо

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