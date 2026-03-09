Звернувся з листом до фон дер Ляєн. Орбан вимагає від ЄС скасувати санкції проти російської енергетики

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз призупинити санкції проти російської енергетики і скликав екстрене засідання уряду для вирішення проблеми зростання цін на паливо. Про це у понеділок, 9 березня, повідомляє Reuters .

Стрімке зростання цін на нафту, спричинене війною в Ірані, призвело до підвищення цін на дизельне паливо та бензин в Угорщині. Це посилило виклики, з якими Орбан стикається перед парламентськими виборами 12 квітня, де він боротиметься за збереження своєї 16-річної влади.

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«Через українську нафтову блокаду та війну на Близькому Сході ціна на нафту в Угорщині різко зросла. У цій ситуації українська нафтова блокада, запроваджена [президентом України Володимиром] Зеленським, є найсерйознішою загрозою для Угорщини та Словаччини, а також для всього Євросоюзу», — заявив Орбан у відеозверненні.

Угорський політик закликав переглянути та призупинити всі європейські санкції проти російської енергетики для «нейтралізації цієї загрози». Він заявив, що висловив цю ініціативу в листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

«Вдома ж ми повинні запобігти зростанню цін на дизельне пальне та бензин до неприпустимих рівнів. Для цього сьогодні вранці я скликав надзвичайне засідання уряду», — сказав Орбан.

Нафтопровід Дружба та блокування репараційного кредиту ЄС для України Угорщиною

7 березня Володимир Зеленський дорікнув ЄС через відсутність прогресу в питаннях 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

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Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.

6 березня Орбан знову повторив, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі €90 млрд, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.