В адміністрації Трампа заявив, що пошук «способу зблизитися з Росією» може створити «інший баланс сил із Китаєм» (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Про це пише Politico з посиланням на джерела, обізнані з переговорами.



За даними видання, у Білому домі вважають, що якщо заохотити Росію до завершення війни проти України, повернути її до економічної взаємодії із Заходом та відкрити шлях для американських інвестицій, це з часом може послабити зв’язок Москви з Пекіном і змінити глобальний баланс сил не на користь Китаю.

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Співрозмовник Politico в адміністрації Трампа заявив, що пошук «способу зблизитися з Росією» може створити «інший баланс сил із Китаєм», який буде вигідним для США. У матеріалі зазначається, що саме цим частково пояснюється, чому команда Трампа, зокрема спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер, продовжують шукати дипломатичний прорив, попри безрезультатні переговори та погрози Вашингтона вийти з процесу.

Водночас в Україні до такої логіки ставляться скептично. Український посадовець на умовах анонімності заявив Politico, що подібні спроби вже були в минулому, але не дали результату. За його словами, і Росію, і Китай об'єднує ворожість до США як символу демократії.

У статті також йдеться, що ця лінія вписується у ширшу зовнішню політику адміністрації Трампа, спрямовану на послаблення китайського впливу в різних регіонах світу. Серед таких кроків видання називає тиск на Венесуелу, Кубу, Панаму, Перу, а також дії США щодо Ірану, який є важливим постачальником нафти для Китаю. Reuters раніше повідомляв, що у 2025 році Іран забезпечував понад 13% китайського імпорту нафти.

Попри повідомлення про співпрацю Росії з Іраном, контакти між Москвою і Вашингтоном тривають. Минулого тижня Віткофф і Кушнер зустрічалися з Кирилом Дмитрієвим, одним із ключових радників Путіна. Російська сторона назвала зустріч «продуктивною».

Колишні посадовці Ради нацбезпеки США, які працювали з Трампом у його перший термін, відкрито визнають: у Вашингтоні давно існує стратегічна логіка, за якою союз Росії та Китаю не відповідає американським інтересам, а отже США мають шукати способи послабити або розірвати цей зв’язок.

Втім, багато експертів сумніваються, що така стратегія може спрацювати, доки при владі залишаються Путін і Сі Цзіньпін.