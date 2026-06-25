США успішно провели перші масштабні випробування новітнього протиракетного щита Золотий купол . Ця система покликана повністю захистити небо над Північною Америкою від будь-яких повітряних загроз.

Про це повідомляє Newsweek.

Зазначається, що міністр оборони Піт Гегсет особисто спостерігав за процесом. Він назвав проєкт «реальним і потужним». Під час випробувань використовували автономну систему, яка самостійно виявляла та знищувала цілі.

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Під час випробувань використовували «передову спрямовану енергію». Журналісти зазначають, що це може означати використання лазерів або мікрохвильових пристроїв для ураження об'єктів.

Планується, що США побудують величезну систему протиракетної оборони, яка поєднуватиме трекери, сенсори та перехоплювачі. Система має бути готова до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Основні особливості щита:

Знищення дронів та крилатих ракет.

Перехоплення цілей, що летять із космосу.

Робота в автоматичному режимі.

Захист від гіперзвукової зброї.

Головна загроза — гіперзвукові ракети РФ і Китаю, що летять у п’ять разів швидше за звук. Такі снаряди постійно маневрують, і звичайна ППО їх не бачить, проте «Золотий купол» має змінити цю ситуацію, зазначають журналісти.

Проєкт Дональда Трампа «Золотий купол» було анонсовано у 2025 році, і адміністрація Трампа заявила про готовність витратити на розробку новітньої системи протиракетної оборони 151 млрд доларів. Впровадити проект планували протягом трьох років.

У серпні 2025 року телеканал CNN повідомляв, що Пентагон планує провести перше випробування нової системи «Золотий купол» у 2028 році.

У листопаді 2025 року Reuters повідомило, що план президента Трампа щодо створення системи ПРО «Золотий купол» стикається з численними проблемами— насамперед із відсутністю чіткої програми використання перших 25 млрд доларів, виділених на неї.