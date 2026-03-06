На глибині десятків метрів. Ізраїльські винищувачі знищили секретний бункер Алі Хаменеї в Тегерані — відео

Заявлено як удар по підземному бункеру колишнього верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї в Тегерані (Фото: Скриншот відео / Israel Defense Forces / X.com)

Про це в п’ятницю, 6 березня, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), публікуючи на платформі Х відповідне відео.

В описі до кадрів зазначено, що підземний військовий бункер під резиденцією іранського керівництва в Тегерані було знищено 50 винищувачами ВПС Ізраїлю.

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За даними ЦАХАЛ, сьогодні вранці винищувачі скинули на «головний штаб керівництва режиму в Тегерані» понад 100 боєприпасів.

«Це великий підземний бункер, розташований під кількома житловими кварталами Тегерана на глибині десятків метрів», — кажуть військові.

У ЦАХАЛ також підкреслили, що з цього секретного бункера Алі Хаменеї «мав вести бойові дії проти Ізраїлю, але його знищили до того, як він зміг ним скористатися».

При цьому високопоставлені чиновники іранського режиму продовжували користуватися комплексом, оскільки вважали захищеним і неприступним.

Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд, писала The Guardian.

Увечері 3 березня іранське видання Iran International повідомило, що верховним лідером Ірану обрали сина Хаменеї Моджтабу Хаменеї.