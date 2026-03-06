Угорщина взяла в заручники сімох працівників Ощадбанку та захопила інкасаторські авто з грошима з Австрії — Сибіга

Фізичну ідентифікацію клієнтів Ощадбанку можуть продовжити до 31 березня (Фото: Ощадбанк / Flickr)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорські органи влади взяли в заручники сімох громадян України — працівників Ощадбанку.

«Сьогодні в Будапешті угорська влада взяла в заручники сімох громадян України. Причини цього поки що невідомі, як і їхній поточний стан і можливість зв’язатися з ними», — написав він у Х.



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Він заявив, що ці семеро українців керували двома банківськими автомобілями, що курсують між Австрією та Україною і перевозять готівку в рамах регулярних послуг між державними банками.

За словами Сибіги, фактично йдеться про захоплення заручників і крадіжку грошей Угорщиною.

«Якщо це і є та „сила“, про яку сьогодні заявив пан Орбан, то це сила злочинного угруповання. Це державний тероризм і рекет», — написав він.

Міністр повідомив, що вже направили офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян.

«Ми також звернемося до Європейського Союзу з проханням дати чітку оцінку незаконним діям Угорщини, захопленню заручників і грабежу», — сказав він.

Ощадбанк підтвердив зникнення зв’язку з інкасаторською групою і повідомив, що затримано два інкасаторські автомобілі разом із грошовими коштами та цінностями.

У банку зазначили, що перевезення здійснювали на виконання міжнародної угоди з австрійським Raiffeisen Bank, його оформили відповідно до європейських митних процедур.

За даними банку, в автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

У банку заявили, що відповідно до даних GPS сигналу, незаконно затримані автомобілі наразі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місце перебування автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

5 березня прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що змусить українців відновити постачання нафти через нафтопровід Дружба. Він стверджує, що досягне цього не угодою чи домовленістю, а силою.

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Того ж дня президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на припинення блокування кредиту ЄС на 90 млрд «однією особою», натякаючи на Орбана, інакше він дасть адресу цієї особи ЗСУ.

Також Зеленський заявив, що Україна чекає офіційного звернення щодо відновлення нафтопроводу Дружба. Однак зазначив, що він би цього не робив.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня через російську атаку. Внаслідок удару виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Проте ані Угорщина, ані Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, що Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

18 лютого очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто сказав, що його країна призупинила постачання дизельного пального в Україну доти, доки не буде відновлено подачу нафти через Дружбу. Аналогічне рішення ухвалив і словацький уряд.

20 лютого Угорщина заблокувала кредит на €90 млрд для України, відмовившись проголосувати за один із трьох затверджених Європарламентом документів, необхідних для виділення коштів.

21 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан й його словацький колега Роберт Фіцо пригрозили припинити постачання аварійної електроенергії Україні в разі, якщо Київ не відновить постачання нафти через Дружбу.

2 березня Зеленський прокоментував заяви Орбана, який до того посилався на супутникові знімки й говорив, що на Дружбі нібито немає пошкоджень.

«Може, він (Орбан — ред.) маг і бачить під землею», — сказав тоді Зеленський і зауважив, що був здивований словами угорського прем'єра.

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При цьому Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російському енергопостачанню, як-от через Хорватію. Мовляв, російська нафта дешевша.