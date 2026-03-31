Саміт у Бучі. Міністри країн ЄС, крім Угорщини, підтримали створення спецтрибуналу проти злочинів РФ

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу у спільній заяві вказали, що Росія має понести повну відповідальність за воєнні злочини в Україні . При цьому підпису Угорщини на документі немає.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками неформального засідання в Києві та Бучі.

Представники ЄС та України вшанували пам’ять жертв масових убивств, тортур, сексуального насильства, примусових депортацій та інших порушень міжнародного гуманітарного права, скоєних російськими військами, зокрема, під час окупації Київщини.

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Також вони підтримують створення спеціального трибуналу з приводу злочину агресії проти України, а також Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Зокрема, у заяві наголошують на необхідності розслідувань Міжнародним кримінальним судом злочинів під час війни, оскільки відповідальність за них є «важливою умовою справедливого та тривалого миру».

«На п’ятому році російської агресивної війни ми підтверджуємо нашу незмінну жорстку і непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України», — наголошується в заяві.

У вівторок, 31 березня, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас, міністри закордонних справ країн-членів ЄС і глава МЗС України Андрій Сибіга вшанували пам’ять людей, убитих російськими окупантами в Бучі Київської області 2022 року.

На початку березня 2022 року росіяни повністю окупували Бучу. Місто вдалося звільнити лише 31 березня. Увесь цей час окупанти чинили нелюдські злочини та жорстоке свавілля. Найбільше тіл убитих цивільних (близько 40) пізніше знайшли на вулиці Яблунській.

Згідно з даними, які в березні 2025 року повідомили BBC Україна в архівному відділі Бучанської міської ради, під час російської окупації в Бучі загинула 381 людина, у Бучанській територіальній громаді - 554 особи, серед них 12 дітей.