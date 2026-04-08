Серед іншого, з розшифровки розмови стало відомо, що Петер Сіярто пропонував Сергію Лаврову переслати конфіденційні документи ЄС через угорське посольство в Москві (Фото: Скріншот із відео/www.youtube.com/Frontstory_PL)

Європейські журналісти 8 квітня опублікували новий аудіозапис розмови глави МЗС Угорщини Петера Сійярто і глави МЗС РФ Сергія Лаврова. З нього стало зрозуміло, що перший ділився з росіянином документами щодо вступу України до ЄС.

Про це йдеться в опублікованих 8 квітня результатах розслідування, проведеного консорціумом європейських видань (Vsquare, FrontStory, Delfi Estonia, The Insider і Центр розслідувань імені Яна Куцяка ICJK).

Реклама

Серед іншого, з розшифровки стало відомо, що Сійярто пропонував Лаврову переслати документи ЄС через угорське посольство в Москві. Розмова відбувалася 2 липня 2024 року, в день візиту прем'єра Віктора Орбана в Київ.

«Лавров: Послухайте, я також хотів зателефонувати та уточнити щодо компромісу, якого ви досягли з Європейським союзом щодо відкриття переговорів щодо вступу України до ЄС. І були повідомлення про те, що вирішальну роль відіграла мова національних меншин.

Сійярто: Абсолютно. Так і було.

Лавров: Ми намагаємося роздобути точний документ, але…

Сійярто: Я вам його вишлю. Жодних проблем."

З розмови неясно, про який документ йдеться. Високопосадовець ЄС сказав журналістам, що з 99-відсотковою ймовірністю це рамковий документ для переговорів, який на той час вже був оприлюднений і загальнодоступний, тож прохання Лаврова є незрозумілим. Високопосадовець західної розвідки припустив, що таким чином Лавров перевіряв межі можливостей Сійярто у наданні інформації Росії.

«Тепер у нас є докази — у той час як Орбан і Сійярто офіційно виступали на захист прав етнічних угорців в Україні, МЗС Угорщини вступило у змову з Лавровим, щоб просувати інтереси прав російської меншини в цій країні», — повідомили журналісти.

На записі від 17 червня Сійярто хвалився Лаврову тим, що почувається чудово після зустрічі з політиками в Брюсселі.

«Хоча зазвичай вони на мене кричать… Зрештою я завжди кажу собі, що, принаймні, я отримав задоволення», — сказав глава МЗС Угорщини.

«Так, знаєш, ти вмієш із ними поводитися», — відповідав йому Лавров.

Потім Сійярто докладно розповідав главі МЗС РФ про свої переговори з ЄС щодо одинадцяти пунктів Угорщини і про те, «як повернути ті права, які у нас уже були».

Реклама:

Лавров, однак, швидко повернув розмову до питання про росіян в Україні та про те, як невиконання вимог Кремля може загальмувати або зірвати процес вступу України до ЄС.

Сійярто у відповідь сказав, що повага до прав меншин є універсальним принципом, який регулює діяльність Ради Європи, — «сьогодні це ваша меншина, а завтра — наша», — і ця відповідь, вочевидь, влаштувала Лаврова, вважають журналісти.

Ба більше, потім Сійярто сказав Лаврову: «Сергію, я завжди до ваших послуг».

Як заявило виданню Vsquare джерело з середовища високопосадовців ЄС, йому «хочеться блювати від того, як Сійярто обговорює з агресором, як чинити тиск на Україну, кажучи, що сьогодні це наші меншини, а завтра — ваші».

«Водночас у рамковій угоді про переговори йдеться про те, що Україна має дотримуватися всіх своїх міжнародних зобов’язань і двосторонніх угод із державами-членами ЄС щодо цих питань. Сійярто, по суті, також бреше Лаврову, тому що рамкова угода про переговори не стосується інших країн або меншин, а говорить виключно про угоди України з державами-членами ЄС», — пише видання.

Потім у тій же розмові Сійярто також розповів Лаврову про те, як спілкувався з тодішнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо — затятим прихильником України. Йому угорський міністр намагався пояснити «важливість підтримки відкритої прямої лінії зв’язку з Росією для якнайшвидшого завершення війни».

«І ми можемо передавати будь-які повідомлення, ми можемо встановлювати будь-які контакти. І, знаєте, Трюдо кивав: „Як добре! Як добре!“. А я сказав: „Добре, пане прем'єр-міністре, зараз ви киваєте, але тоді, будь ласка, не вважайте підтримання контактів із Росією чимось поганим“», — переповів Сійярто Лаврову свій діалог із Трюдо.

Реклама:

«Так. Трюдо — це катастрофа», — погодився з угорським міністром глава МЗС країни-агресора РФ.

Крім того, як зазначають журналісти, Сійярто під час розмов надавав Лаврову дані про те, які очікуються нові кроки країн Європи для тиску на Росію. Ба більше, угорський міністр радився з російським щодо кроків, які були б спрямовані проти України та ЄС і вигідні для Кремля.

Зокрема, складна ситуація склалася на саміті Євроради 14 грудня 2023 року. Тоді лідери країн Європи мали ухвалити рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою. Сійярто в перерві між зустрічами дзвонив до Москви і розповідав Лаврову, якою є угорська статегія.

Так, певної миті, вислухавши Сійярто, Лавров сказав: «Добре, чудово, так, так, чудово. Іноді сумлінний прямий шантаж — найкращий варіант».

Проте тоді Будапешт не досяг успіху у своїх інтригах, пишуть журналісти.

«Віктор Орбан покинув зал під час голосування з питання про початок переговорів про вступ України до ЄС. Це було частиною заздалегідь узгодженого плану — канцлер Німеччини (тоді ним був Олаф Шольц — ред.) відправив Орбана із зали „випити кави“. Це дало змогу решті 26 лідерів ухвалити рішення одноголосно, тоді як Угорщина утрималася, зумівши таким чином зберегти обличчя. Сійярто, проте, залишився, щоб спостерігати за переговорами, і майже в режимі реального часу тримав Кремль у курсі подій», — підсумували представники ЗМІ.

21 березня американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомило, що Петер Сійярто регулярно інформував Москву про перебіг засідань Європейського Союзу.

23 березня угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї оприлюднив стенограму, з якої випливало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 2020 року під час спілкування з главою російського МЗС Сергієм Лавровим просив посприяти перемозі на виборах у Словаччині Соціал-демократичної партії, яку на той час очолював Петер Пеллегріні.

Реклама:

24 березня Петер Сійярто підтвердив, що контактує з Лавровим під час закритих зустрічей ЄС. За словами угорського міністра, він робив і робить це тому, що певні питання «треба обговорювати з партнерами за межами Європейського Союзу».

Також Сійярто наголосив, що спілкується не лише з Лавровим, а й «із нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими колегами до і після засідань Ради ЄС».

31 березня журналісти видання VSquare оприлюднили новий запис розмови Сійярто з Лавровим.

Згідно з опублікованими даними, лише за годину після того, як Сійярто прибув до Будапешта із Санкт-Петербурга 30 серпня 2024 року, йому зателефонував Лавров. Той нагадав, що російський олігарх Алішер Усманов хотів, щоб його сестру Гульбахор Ісмаїлову вилучили із санкційних списків ЄС, і Сійярто пообіцяв допомогти.