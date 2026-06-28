Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо планує якомога швидше повернутися до країни, де днями сталися два потужні землетруси з численними жертвами. США побоюються, що її приїзд ще більше ускладнить ситуацію в Венесуелі.

Про це написало Bloomberg у неділю, 28 червня.

Зокрема низка американських чиновників висловили занепокоєння, що повернення Мачадо спричинить конфронтацію з чинним режимом на чолі з Делсі Родрігес, і політичне загострення ще більше посилить стрес від землетрусів. Проте наразі неясно, чи дослухається Мачадо застережень з Вашингтона.

Реклама

Видання зауважило, що державний секретар США Марко Рубіо та інші високопосадовці в цілому підтримували ідею повернення Мачадо, але просили її «бути терплячою», — мовляв, невчасне повернення призведе до нестабільності в Венесуелі.

Ситуація може бути непростою і для тимчасової президентки Делсі Родрігес, зазначило Bloomberg. Вона постане перед вибором — чи погодитися на повернення Мачадо і продемонструвати національну єдність, або ж убезпечитися від політичної конкурентки, але зазнати через це критики.

Після землетрусів Делсі Родрігес вже була змушена проводити надзвичайно прагматичну зовнішню політику. Її адміністрація схвалила допомогу від США, а також від урядів, які раніше вважалися політичними опонентами Венесуели, як-от Сальвадор, Чилі, Еквадор, Парагвай.

Щодо Марії Мачадо, то вона перебувала за межами Венесуели від моменту від'їзду наприкінці 2025 року, коли вона поїхала до Осло, щоб отримати Нобелівську премію миру. Вона обіцяла повернутися до країни — особливо після того, як диктатор Ніколас Мадуро був захоплений американськими військовими і виведений до США у січні 2026-го.

Ввечері 24 червня столицю Венесуели Каракас сколихнули два землетруси: перший — магнітудою 7,2, другий (що стався менш ніж за хвилину) — магнітудою 7,5. Багато венесуельців були тоді вдома, оскільки 24 червня країна відзначала державне свято — День армії.

Станом на 27 червня було відомо про 1430 загиблих внаслідок землетрусів та 3238 постраждалих. За даними ООН, землетруси пошкодили майже 2 млн будівель, а прямі економічні збитки попередньо оцінюються у 6,7 млрд доларів.