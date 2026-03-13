Зеленський зустрівся з українськими пілотами F-16, які проходять тренування в Румунії

Володимир Зеленський зустрівся з українськими пілотами F-16 у тренувальному центрі в Румунії (Фото: Офіс президента/Telegram)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Європейський тренувальний центр підготовки пілотів винищувачів F-16 у Румунії та зустрівся з українськими військовими, які проходять там навчання.

Про це Зеленський повідомив ввечері четверга, 12 березня, у Telegram.

За словами президента, під час зустрічі він обговорив із пілотами їхнє навчання, основні виклики, які стоять перед українськими льотчиками, а також те, як держава може сприяти їх вирішенню.

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«У центрі наші хлопці проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти. Перші українські льотчики почали навчання в центрі з 2024 року, і частина з них уже виконує бойові завдання з відбиття російської агресії», — зазначив Зеленський.

Президент також подякував Румунії, інструкторам центру та всім, хто допомагає Україні у захисті та протидії російському терору.

«Ми завжди будемо вдячні США за можливість посилювати захист нашого неба американськими винищувачами, а також Данії, Нідерландам та Норвегії, які вже передають ці літаки Україні», — написав Зеленський.

17 лютого видання Intelligence Online заявляло, що в Україні нібито могли таємно сформувати ескадрилью F-16 з українських, американських і нідерландських пілотів.

Видання стверджувало, що підрозділ створювали для посилення протиповітряної оборони, зокрема над Київською областю, а іноземні льотчики нібито можуть працювати за тимчасовими контрактами для патрулювання та перехоплення ракет і дронів.

Трохи згодом того ж дня начальник Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував цю інформацію. За його словами, французьке видання поширило недостовірну інформацію про нібито секретну ескадрилью F-16 із іноземними пілотами для захисту Києва. Водночас він наголосив, що українські льотчики Повітряних сил ЗСУ демонструють високу ефективність, успішно збиваючи російські ракети й дрони.