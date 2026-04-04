Зеленський зустрівся у Стамбулі з патріархом Варфоломієм і запросив його в Україну

4 квітня, 21:21
Зустріч президента України Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм, 4 квітня 2026 року (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Зустріч президента України Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм, 4 квітня 2026 року (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Вселенським патріархом Варфоломієм та запросив його відвідати Україну.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Ключова тема обговорення — долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Дякую Його Всесвятості за підтримку й постійні молитви за Україну, українців та наших дітей», — заявив президент України.

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Zelenskiy / Official via Telegram
Фото: Zelenskiy / Official via Telegram
Zelenskiy / Official via Telegram
Фото: Zelenskiy / Official via Telegram
Zelenskiy / Official via Telegram
Фото: Zelenskiy / Official via Telegram

Він додав, що поінформував патріарха Варфоломія про переговорний процес задля досягнення достойного миру та обговорив з ним розвиток церкви в Україні.

«Запросив Його Всесвятість відвідати нашу країну з візитом для духовної підтримки наших людей у цей важливий для всіх нас рік, коли ми відзначатимемо 35-ту річницю відновлення незалежності України», — зазначив також Зеленський.

Раніше повідомлялося, що 4 квітня Зеленський прибув до Туреччини та зустрівся з її президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Володимир Зеленський Вселенський патріарх Вселенский патриарх Варфоломей I Стамбул

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