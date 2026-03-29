Зеленський обговорив на зустрічі з королем Йорданії можливе партнерство в безпековій сфері

Володимир Зеленський під час зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II, 29 березня 2026 року (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з королем Йорданії Абдаллою II та обговорив з ним можливе партнерство у безпековій сфері та загальну ситуацію на Близькому Сході і в регіоні Затоки.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів. З власного досвіду ми знаємо, що без єдиної системи налаштувати повноцінний захист людей та критичної інфраструктури просто неможливо. У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів», — зазначив президент України.

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Він додав, що дуже важливо, щоб ті, кому Україна пропонує свою експертизу, теж допомогли їй посилитися.

Крім того, Зеленський подякував Абдаллі II за зустріч та відкритість до діалогу.

Раніше повідомлялося, що 29 березня Зеленський прибув до Йорданії, де проведе низку важливих переговорів.

26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

Також Зеленський повідомив, що обговорив важливі моменти щодо захисту неба з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ і Катар.

Згодом він оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічної співпраці з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров повідомив, що підписана між Кабінетом Міністрів України та урядом Держави Катар угода формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам та посилення спроможностей захисту.

Крім того, документ передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення.