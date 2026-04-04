Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини, 4 квітня 2026 року (Фото: Presidency of the Republic of Türkiye/X)

Президент Володимир Зеленський зустрівся з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом. Лідери обговорили нові ініціативи в сфері безпекового співробітництва, зокрема в контексті двосторонніх відносин між Україною та Туреччиною.

Зеленський поділився подробицями зустрічі в Telegram, зазначивши, що обговорювали ситуацію в Європі та на Близькому Сході.

За його словами, важливо, щоб спільні та скоординовані дії сприяли посиленню безпеки і захисту життя на глобальному рівні.

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«Домовились про нові кроки в безпековому співробітництві. Це стосується передусім тих речей, якими ми можемо підтримати Туреччину: експертиза, технології, досвід», — заявив президент.

Він також наголосив на принциповій політичній готовності працювати разом, і що найближчими днями команди двох країн завершать фіналізацію деталей.

Окрім цього, Зеленський та Ердоган обговорили конкретні кроки для реалізації спільних проєктів, зокрема у сфері газової інфраструктури та розробки газових родовищ.

«Вдячний президенту й народу Туреччини за послідовну підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності. Цінуємо нашу тісну взаємодію протягом усіх цих років, яка дозволяє нам працювати над дійсно серйозними проєктами, які можуть посилити весь наш регіон», — додав він.

4 квітня президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини для переговорів з Ердоганом.

3 квітня президент Туреччини провів телефонну розмову з диктатором Володимиром Путіним. Під час переговорів турецький лідер заявив про неприпустимість зриву зусиль щодо досягнення миру.

1 квітня секретар РНБО Рустем Умєров обговорив з очільниками міністерств та радником президента Туреччини перебіг переговорного процесу та питання повернення українців з російського полону.