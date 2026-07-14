«Стане дуже небезпечним». Зеленський попередив про можливу ескалацію з боку Путіна

14 липня, 13:28
Президент України Володимир Зеленський присутній на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії на Єлисейських полях у Парижі, Франція, 14 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Президент України Володимир Зеленський присутній на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії на Єлисейських полях у Парижі, Франція, 14 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не досягне своїх цілей у війні проти України, він може піти на ескалацію.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV .

За словами українського лідера, якщо Путін не здобуде перемоги, «він стане дуже небезпечним, і не лише для нас».

Реклама

«Він спробує окупувати інше місце, інших людей і знову вбивати, вбивати людей», — наголосив Зеленський.

Читайте також:
«Все йде не так, як планувалося». В Росії обмірковують, як провести нову мобілізацію після виборів восени — ЗМІ

Він додав, що Путін може спробувати втягнути у війну більше країн.

Говорячи про потенційне припинення вогню, Зеленський наголосив, що воно «можливе», але досягти його дуже складно.

«Нам необхідно покласти край цій війні. І є одна сторона — Росія, — яка цього не хоче. Вони демонструють це лише на словах», — наголосив президент, додавши, що припинення вогню — це не просто слова, а конкретні кроки.

Зеленський також зазначив, що Путін — «брехун», коли йдеться про можливе припинення вогню, «оскільки йому потрібна перемога».

Читайте також:
Прем'єр Польщі Туск вважає, що Путін продовжить війну щонайменше до зими

13 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році позиції України на фронті сильніші, ніж у будь-які інші роки .

Також він зазначив, що балістичні ракети — це останній засіб Путіна, за допомогою якого він усіляко затягує війну РФ проти України.

14 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Донецькій області російські війська втрачають понад 400 своїх солдатів, щоб окупувати лише один квадратний кілометр території.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Володимир Зеленський Війна Росії проти України

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies