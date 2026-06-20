«Ми попередили». Зеленський заявив, що Україні відомо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію

Президент України Володимир Зеленський закликав Білорусь продемонструвати реальну позицію щодо російської агресії проти України, водночас заявивши, що Києву відомо про промислові об’єкти на території Білорусі, які допомагають російській армії.

Про це він сказав у суботу, 20 червня, під час вечірнього звернення.

Зеленський зазначив, що в Гомельській та Брестській областях розміщене спеціальне обладнання, яке допомагає РФ атакувати дронами Житомирську, Рівненську та Волинську області, а також енергетичну інфраструктуру й залізницю.

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Він повторив попередження, що Білорусь має тиждень на демонтаж цього обладнання. Раніше президент України заявляв, що у разі невиконання вимог «це зробимо ми».

Крім того, Зеленський заявив, що Україні відомо про всі білоруські підприємства, які працюють на Росію, зокрема ті, що постачають компоненти для озброєння та паливо.

«Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї - для бронетехніки, для ракетних систем, — і також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, — це все втягування Білорусі у війну. Україна не хоче цього, і ми попередили фактичне керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події», — сказав глава держави.

За його словами, за перші п’ять місяців 2026 року постачання бензину з Білорусі до РФ зросло у 13 разів, дизельного пального — утричі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«На жаль, це допомагає росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки: мир має наближатись, і Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни», — закликав Зеленський.

Білорусь у війні Росії проти України: останні новини

4 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі триває створення полігонів і логістичних напрямків, які можуть бути використані Росією в будь-який момент. Наразі російське угруповання в Білорусі недостатнє для наступу на Україну.

15 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив Силам оборони й органам безпеки України підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі.

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21 травня в СБУ і Силах оборони України заявили про введення посилених заходів безпеки в п’яти північних регіонах, що межують із країною-агресором Росією і Білоруссю.

25 травня Демченко повідомив, що Україна не фіксує формування ударних угруповань на кордоні з Білоруссю, однак загроза на цьому напрямку залишається.

26 травня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що Україна визначила 500 цілей у Білорусі на випадок вступу цієї країни у війну.