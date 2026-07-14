Країна-агресор Росія в осяжному майбутньому зможе запускати свої балістичні ракети на відстань до 5000 кілометрів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу BFMTV .

«Росія має дуже потужні балістичні ракети й володіє або невдовзі володітиме можливістю запускати їх на відстань до 5000 км. Це лише питання часу», — попередив український лідер.

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Він додав, що Україна працює над системами протиракетної та протиповітряної оборони, щоб протистояти цій загрозі.

«Ми не надто багато про них говоримо, оскільки все ще проводимо їхні випробування, але пріоритетом є самооборона», — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що РФ має ракети, здатні долетіти до будь-якого європейського міста.

«Тому Європі потрібна власна система протиракетної оборони», — наголосив президент.

Він додав, що вона буде дешевшою за Patriot.

Зеленський також повідомив, що проєкт буде на 100% європейським, оскільки Україна співпрацюватиме з Францією, Швецією, Данією, Італією, Норвегією та іншими країнами. Президент уточнив, що загалом ідеться про вісім країн, «які можуть поділитися багатьма деталями».

«Це як Lego, балістичне Lego», — зазначив український лідер.

Зеленський уточнив, що якщо випробування пройдуть успішно, «ця нова система з’явиться вже у 2026 році» і вона буде «фантастичною та дуже корисною».

«Якщо ми хочемо безпечної Європи з дуже потужним повітряним щитом не тільки для деяких, а й для всіх, хтось повинен буде платити, хтось має виробляти, хтось має продавати. І це правильний шлях», — заявив Зеленський.

Він також висловив надію на досягнення успіху.

У ніч проти вівторка, 14 липня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунала серія потужних вибухів. У Голосіївському та Дарницькому районах виникли пожежі.

Це вже п’ятий балістичний удар по Києву від початку липня. Раніше Росія завдавала ударів балістикою по столиці України 2, 6, 7 та 11 липня.

13 липня Зеленський заявив про створення спільної європейської системи протибалістичної оборони, до якої Україна готова долучитися зі своєю ракетою-перехоплювачем FREYJA.

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Система Freyja та ракети FP-7.x — що відомо

У квітні Зеленський заявив, що Україна розглядає можливість створення антибалістичної системи у співпраці з європейськими країнами протягом наступного року.

14 травня співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман повідомив, що компанія приєднується до антибалістичної коаліції, і опублікував презентацію пан'європейського проєкту Freyja — єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення балістичних ракет. Очікується, що система інтегруватиметься з іншими елементами ППО за стандартом НАТО Link-16.

Інфографіка: NV

25 травня Штілерман заявив, що у разі успішного розроблення вже до кінця року за допомогою дешевшої української альтернативи ЗРК Patriot можна буде перехоплювати ворожі балістичні ракети.

В інтерв'ю Financial Times Штілерман сказав, що нещодавні випробування ракети FP-7.X були «досить успішними», а за оптимальних умов масове виробництво може розпочатися вже у серпні 2026 року.

13 липня компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.