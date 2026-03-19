Зеленський: Україна отримує від США сигнали про можливе поновлення переговорів з Росією

Проблеми з ракетами ППО, санкціями та підтримкою ЄС можуть вплинути на переговори з РФ, вважає Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що останні кілька днів Україна отримувала сигнали від американської сторони про можливе поновлення переговорів з Росією найближчим часом.

Про це він повідомив у четвер, 19 березня, під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Президент висловив занепокоєння щодо того, з яким настроєм російська сторона піде на ці переговори.

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«Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилася», — зазначив глава держави.

За його словами, це питання стосується не лише ситуації навколо Ірану. Зеленський вказав на кілька аспектів, які можуть вплинути на позицію Росії:

Активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки: Росія може вважати, що Україна зіткнеться з дефіцитом таких ракет.

20-й пакет санкцій ЄС: Пакет санкцій проти Росії, який у глухому куті, міг би продовжити тиск на Кремль та змусити його рухатись до реального миру.

Пом’якшення санкцій США проти Росії: Сполучені Штати послабили деякі санкції, що дозволяє Кремлю отримувати значні кошти для фінансування військових потреб.

Окрім того, президент звернув увагу на фінансову ситуацію, зазначивши, що вже третій місяць поспіль не працює важливий пакет підтримки для України від Європи на суму 90 мільярдів євро, який має діяти в 2026—2027 роках. Це питання є критично важливим для гарантування безпеки країни.

«Це ресурс для захисту життів», — підкреслив Зеленський, додавши, що навіть зараз не можна точно сказати, чи буде цей пакет підтримки розблоковано.

19 березня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори країни-агресора з Україною та США наразі призупинено.

Спецпредставник Володимира Путіна — Кирило Дмитрієв, за твердженням Пєскова, продовжує працювати у межах двосторонньої робочої групи РФ та США.

Новий раунд перемовин у форматі Україна — РФ — США мав відбутися у період з 5 по 9 березня в Абу-Дабі, але 28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму, який атакує країни Перської затоки.

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10 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що нові тристоронні переговори мали відбутися в Туреччині. Але США запропонували перенести зустріч на тиждень через війну на Близькому Сході. Згодом Зеленський розповів, що Штати пропонують зустріч в Америці, але росіяни відмовилися.

18 березня у МЗС України повідомили, що переговорні команди спілкуються щодня, але для прогресу потрібні зустрічі, які вже кілька разів переносилися.