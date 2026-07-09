«Він це розуміє». Зеленський заявив, що у Путіна залишилась лише одна перевага

Президент Володимир Зеленський заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна не залишилось переваг у війні проти України, окрім балістики, якою він б’є по мирних мешканцях.

Про це глава держави сказав журналістам у четвер, 9 липня.

«Путін — чи він це знає, чи ні, — але він точно отримує інформацію і розуміє, що зараз у нього переваги немає. Є балістика, є дійсно такі трагічні страшні удари по цивільному населенню нашої держави, але це єдина перевага, яка у нього залишались, більше нічого немає», — зазначив Зеленський.

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Водночас президент підкреслив, що Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі, і наразі має «вікно можливостей».

«Усі бачать відповідні результати. Безумовно, передовсім завдяки нашим військовим…є вікно можливостей», — сказав він.

Зеленський додав, що це відмітили і Сполучені Штати, і інші країни, з представниками яких він спілкувався на саміті НАТО в Анкарі.

«Це бачать усі. Ми говорили з президентом Трампом. І під час саміту я зустрічався з багатьма, багатьма різними лідерами — навіть з лідерами тих держав, з якими у мене раніше не було зустрічей, — всі відмічають одне: Україна стала сильнішою», — сказав глава держави.

Також відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи може Путін під час особистого спілкування знову збити американського президента Дональда Трампа з пантелику, Зеленський сказав, що диктатор РФ «нічого позитивного для нас не хоче, це безумовно».

Він зауважив, що відносини між Україною та США останнім часом розвиваються у конструктивному напрямі.

«Те, що зустріч із президентом Трампом була дуже хороша, — це правда. І дійсно, в нас хороші домовленості. Зараз важливо без зволікань, без пауз довести до результату, так необхідного для нас, для миру. Ми обговорювали багато речей: Patriot — дотиснути, підготуватись до дипломатії. І ще є кілька речей. Але це все правильний напрямок. І під час зустрічі він був дуже конструктивним. Треба продовжувати», — зазначив Зеленський.

6 липня видання The Wall Street Journal писало, що Україна майже повністю вичерпала запас ракет-перехоплювачів для систем Patriot, і російські балістичні атаки — зокрема на Київ — стали, по суті, безперешкодними.