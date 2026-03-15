Зеленський заявив, що Путін ніколи не хотів закінчувати війну проти України та вести мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін ніколи не хотів зупиняти війну проти України. Однак через страх перед президентом США Дональдом Трампом він вдавав, що бажає мирних переговорів .

Про це Зеленський заявив під час інтерв'ю для CNN, опублікованого в неділю, 15 березня.

Журналіст запитав українського президента, чи вважає він, що зростання цін на нафту та зосередження США на війні проти Ірану стало сигналом для росіян, що вони можуть навіть не вдавати свою залученість у переговори.

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«Путін ніколи не хотів закінчувати війну. Він боявся президента Трампа і тиску з боку Сполучених Штатів. Саме тому він вів цю гру, удаючи, що хоче переговорів», — зазначив Зеленський.

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Він наголосив, що США мають посилити тиск на Росію, оскільки в іншому випадку вона не вестиме переговори добросовісно. Зеленський зазначив, що Путін хоче лише висувати Україні ультиматуми, зокрема щодо виведення військ з українських територій. Однак на цьому, як зауважив український президент, Путін не зупинеться.

Зеленський також заначив, що війна в Ірані допомагає Росії, оскільки це приносить їй більше грошей та пом’якшення санкцій.

«Ситуація навколо Ірану приносить йому (Путіну — ред.) більше грошей. Пом’якшення санкцій, запроваджених проти Росії, також йому допомагає. Саме тому це дає Путіну більше впевненості, що він може продовжувати війну», — наголосив український президент.

Він також зазначив, що Україна просить американських партнерів визначити дату нової тристоронньої зустрічі, оскільки без переговорів досягти миру не вийде.

«Зараз американська сторона відкладає зустріч через Іран. Але якщо ми дійсно хочемо завершити війну, ми маємо зустрітись на рівні технічних груп, на рівні лідерів. Ми маємо більше тиснути на Росію. Якщо ми не будемо робити цих кроків, ми не будемо ближче до миру», — підсумував Зеленський.

15 березня газета Financial Times, посилаючись на офіційних осіб, написала, що мирні переговори щодо завершення війни Росії проти України заходять у глухий кут, оскільки Дональд Трамп втрачає до них інтерес, а його війна з Іраном послаблює тиск на Москву.

Водночас американський президент в інтерв'ю телеканалу NBC News заявив, що здивований «небажанням» Володимира Зеленського укласти мирну угоду, «бо Путін готовий домовлятися».

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Востаннє тристоронні мирні переговори відбулися в Женеві (Швейцарія) 17−18 лютого. Черговий раунд був запланований на 5 березня в Абу-Дабі (ОАЕ), але його було відкладено через удари США та Ізраїлю по Ірану. Нової дати і місця переговорів оголошено не було.