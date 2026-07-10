«Там розуміють, що відбувається». Україна має підтримку серед оточення Путіна у питанні завершення війни — Зеленський

10 липня, 21:29
Президент України Володимир Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має підтримку серед оточення російського диктатора Володимира Путіна у питанні завершення війни.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення у п’ятницю, 10 липня.

«Сьогодні є нові результати наших Сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється — цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не тільки серед партнерів у світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається, і що мир не має альтернативи», — сказав глава держави.

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Президент наголосив, що «це враження буде в Росії збільшуватись».

Цього дня Зеленський також заявив, що протягом тижня українські далекобійні дрони уразили низку стратегічних об'єктів на території Росії, зокрема нафтопереробний завод в Омську. За його словами, тепер немає жодного російського НПЗ, до якого не могла б дістатися українська зброя.

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Крім того, за останні 120 годин підрозділи Сил безпілотних систем уразили 48 російських плавзасобів, зокрема суден тіньового флоту.

9 липня Зеленський говорив, що Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі, тоді як Росія не має переваги на фронті. Він зазначив, що це визнають усі партнери.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Володимир Путін Війна Росії проти України Володимир Зеленський закінчення війни в Україні

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