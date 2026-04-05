Ракет для Patriot буде менше. Зеленський заявив, що затяжна війна США проти Ірану може позначитися на Україні

Володимир Зеленський вважає, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може вплинути на Україну (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент України Володимир Зеленський вважає, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може ще більше послабити американську підтримку Києва.

В інтерв'ю Associated Press президент наголосив, що Україна потребує додаткових американських Patriot, щоб протидіяти російським ударам. Він додав, що ефективної альтернативи цим системам для перехоплення балістичних ракет в України немає.

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Зеленський також додав, що через війну на Близькому Сході Україна вже не перебуває в центрі уваги.

«Ми повинні визнати, що сьогодні ми не є пріоритетом. Тому я боюся, що триваюча війна (в Ірані — ред.) призведе до зменшення підтримки для нас», — зазначив він.

Зеленський також уточнив, що систем Patriot і ракет для них Україні спочатку передавали недостатньо. Тепер же, якщо бойові дії на Близькому Сході не завершаться швидко, то пакет військової допомоги може стати ще меншим.

«Ось чому, звичайно, ми боїмося», — підсумував Зеленський.

2 квітня президент США Дональд Трамп розкритикував підтримку України, заявивши, що попередня адміністрація нібито виділила Києву 350 млрд доларів.

Раніше він уже робив заяви про можливий перегляд формату американської участі в постачанні озброєння Києву і пов’язував подальшу підтримку з діями європейських партнерів.