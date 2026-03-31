Зеленський заявив, що Трамп не бачить іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення ЗСУ з Донецької області

Президент України Володимир Зеленський заявив, що команда президента США Дональда Трампа прагне завершити війну, але бачить єдиний шлях у поступках України, що несе ризики для її безпеки.

Про це він сказав у понеділок, 30 березня, в інтервʼю Axios.

Зокрема там зазначили, що Зеленський висловив занепокоєння тим, що після завершення війни з Іраном адміністрація Трампа може знову почати тиснути на Київ, вимагаючи погодитися на територіальні поступки задля припинення війни.

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Український президент заявив, що команда Трампа прагне завершити війну, однак, на його думку, розглядає лише один спосіб.

«Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Та чому за це маємо платити ми? Ми ж не є агресорами. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім як відвести українські війська з нашої території. Мене хвилює, що ніхто насправді не оцінює ризики такого рішення для нашої безпеки», — сказав він.

До того ж Зеленський заявив, що, на його думку, Росія повністю і безпосередньо підтримує Іран, зокрема передає супутникові знімки за тією ж схемою, яку раніше застосовувала у війні проти України.

В інтерв'ю Reuters, опублікованому 25 березня, Зеленський сказав, що Сполучені Штати згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу.

27 березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що слова президента України Володимира Зеленського про вимогу США вивести українські війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки є «брехнею». Він наголосив, що Вашингтон не ставив таких умов і не вимагав від України поступок територіями, а гарантії безпеки можливі лише після завершення війни.

28 березня український лідер у відповідь заявив, що США розглядають надання гарантій безпеки Україні лише після завершення війни, зокрема за умови виведення військ із Донбасу, але заперечив, що йдеться про прямий тиск з їхнього боку.

Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України з територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 мешканців, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.

