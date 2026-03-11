Зеленський про допомогу Штатам на Близькому Сході: Україна тепер має «козирі»

Президент Володимир Зеленський заявив, що тепер Україна має «козирі», після того, як США звернулися з проханням допомогти захистити американські військові бази на Близькому Сході від іранських дронів. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, відео якого опублікували у середу, 11 березня.

«Знаєте, це як хороший гравець. Ви можете мати хороші карти, але не треба показувати всім, що у вас це є. Я думаю, що рік тому я теж це мав, але ми цього не показували, а тепер всі розуміють, що ми це маємо», — сказав Зеленський у відповідь на питання, чи є тепер в України «козирі».

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Президент також прокоментував відчуття того, що США звернулися за допомогою саме до України, а не до Франції чи Німеччини, і відхилили британський авіаносець.

«Гарне відчуття. Зараз це завдяки нашим солдатам, чудовим людям і великій кількості різних виробництв, які ми збільшили з самого початку війни. Зараз ми маємо високий рівень», — додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Володимир Зеленський не має «козирів» у переговорах з Росією та має укласти мирну угоду з диктатором Володимиром Путіним.

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5 березня Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США стосовно допомоги в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських спеціалістів.

10 березня глава держави заявив, що направив три команди експертів та дрони-перехлплювачі для боротьби з іранськими БпЛА у Катарі, ОАЕ та Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід на цьому тижні.