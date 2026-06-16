«З далекобійними Україна впорається сама». Зеленський закликав партнерів посилити економічні санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити економічний тиск на Росію, тоді як з «далекобійними санкціями» Україна поки впорається сама.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на саміті Reuters NEXT Europe у вівторок, 16 червня.

Зеленський зазначив, що вже обговорював посилення санкцій із європейськими лідерами та планує порушити це питання також у розмові з президентом США.

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Ключовим пріоритетом він назвав боротьбу з російським тіньовим флотом, наголосивши на необхідності не лише блокування танкерів, а й їх конфіскації. За його словами, партнерам слід діяти скоординовано, щоб ефективно зупинити цей механізм обходу санкцій.

Український президент також позитивно оцінив домовленості між США та Іраном, які, за його словами, можуть сприяти зниженню цін на нафту і, відповідно, скороченню доходів Росії.

Щодо ударів углиб території РФ Зеленський наголосив, що це фактично є «санкціями», які Україна реалізує самостійно, оскільки використовує виключно власні засоби ураження — ракети, дрони та дроно-ракети.

Він підкреслив, що від партнерів Україна очікує посилення тиску на банківський і військово-промисловий сектор Росії, зокрема на їхню міжнародну присутність.

Зеленський також заявив про необхідність більш жорстких політичних рішень з боку США та Європи, зауваживши, що ключову роль у цьому процесі може відіграти американський президент Дональд Трамп, хоча остаточні механізми координації між союзниками залишаються відкритими.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером, який має відбутися пізніше того ж дня.



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Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.