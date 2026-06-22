Президент України Володимир Зеленський заявив, що його публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу ретрансляторів , які допомагають коригувати російські дронові атаки по Україні, стала фінальним кроком після тривалих непублічних попереджень.

Про це він розповів у неділю, 21 червня, в інтервʼю ТСН в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, українська сторона неодноразово через розвідку та військових передавала білоруському керівництву, зокрема самопроголошеному президенту Олександру Лукашенку, інформацію із закликом припинити технічну підтримку ретрансляторів.

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«Історія з ретрансляторами — це не історія вчорашнього дня. Це довгий процес. За цим стоять жертви з боку виключно України. Технічно вони координуються і технічно вони допомагають більш точному ураженню російськими і іранськими дронами українського суспільства», — зазначив президент.

Він наголосив, що Білорусь має демонтувати це обладнання та підтвердити, що його відключено.

«Ніякої технічної підтримки ретрансляторів. Виключити, зняти і показати нам, що це знято. І ми закінчили це питання. Так, як це передавалося неодноразово, ми перейшли в стадію публічного сигналу. Це говорить про те, що якщо він не зніме, ми знімемо. Все. Або вони, або ми», — заявив Зеленський.

Водночас президент зазначив, що наразі офіційної реакції з боку Білорусі на публічну заяву України немає.

19 червня Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Гондурасу Насрі Асфурою в Києві заявив, що Лукашенко може за тиждень демонтувати ретранслятори, які допомагають коригувати російські дронові атаки по Україні.

«Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми», — сказав Зеленський.

Він додав, що РФ і надалі намагається втягнути Білорусь у війну, а сам Лукашенко «розуміє, що Україна буде відповідати».