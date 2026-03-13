Зеленський прокоментував відмову Трампа від допомоги України у боротьбі з іранськими шахедами

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву американського колеги Дональда Трампа , який відмовився від пропозиції України допомогти США забезпечити захист від атак іранських дронів.

Про це Зеленський сказав журналістам у Парижі у п’ятницю, 13 березня, повідомляє Укрінформ.

«Риторика — це риторика. Головне, щоб ми знали, що ми робимо. Ми вдячні американцям за те, що у нас продовжуються можливості купувати через програму PURL. І те, що ми купуємо, там і Himars, і ракети до Patriot», — пояснив він.

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Раніше Трамп відкинув пропозицію України, заявивши, що «США знають про дрони більше за будь-кого іншого».

«Ні, нам не потрібна їх допомога у захисті від дронів. У нас найкращі дрони у світі», — сказав президент США.

Окрім того, президент США вкотре сказав, що Україна не отримує допомогу безплатно, а має платити за все озброєння через НАТО в межах програми PURL.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні засоби, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава української держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БПЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.

За даними видання Axios, українські чиновники близько семи місяців тому пропонували США свою перевірену в боях технологію боротьби з іранськими безпілотниками. Однак тоді адміністрація президента США Дональда Трампа не зацікавилася пропозицією.

12 березня президент Зеленський в інтерв'ю Гордону Репінському висловив сподівання, що Україна і США все ж таки підпишуть велику угоду про виробництво безпілотників.