«Цілком зрозуміло, хто є агресором». Зеленський відповів на закиди Трампа, що він заважає встановленню миру

Зеленський відповів на звинувачення Трампа щодо мирної угоди з РФ (Фото: Офіс президент)

Президент України Володимир Зеленський відповів на заяви американського колеги Дональда Трампа , який назвав його перешкодою для мирного врегулювання війни.

Про це глава держави розповів у інтерв'ю для The New York Times.

Видання зазначає, що Зеленський коротко засміявся від самої думки про те, що йому взагалі доводиться пояснювати причини війни.

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«Я думав, що й так цілком зрозуміло, хто є агресором, а хто — ні», — сказав він.

Президент також додав, що отримував різні сигнали від спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Він віддав їм належне за наполегливу роботу над досягненням домовленості.

Наступний раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США мав відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах цього тижня, пише NYT.

Зазначається, що американці запропонували альтернативи за участю лише України та Росії, але Зеленський був налаштований на проведення тристоронньої зустрічі.

«Я думаю, що це відбудеться наступного тижня, якщо ми серйозно налаштовані продовжувати ці переговори», — сказав Зеленський.

5 березня президент США Дональд Трамп заявив, що «розчарований» діями президента України Володимира Зеленського, бо він «має взятися за справу» та укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

«Це немислимо, що він є перешкодою. У нього [Зеленського] немає козирів. А зараз у нього їх стало ще менше», — сказав Трамп.

Поінформоване джерело NV повідомляло, що попередньо делегації домовились провести зустріч у середу, 11 березня. Місцем проведення перемовин мав стати турецький Стамбул. Згодом Зеленський заявив, що зустріч перенесли через війну в Ірані.

Останні тристоронні перемовини пройшли 17−18 лютого 2026 року у Женеві. Сторони запланували провести наступну зустріч 5 березня в Абу-Дабі, проте через війну на Близькому Сході, зокрема й удари по ОАЕ, їх довелося перенести.

5 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна говорила з американською стороною про можливу зміну місця та відтермінування нової тристоронньої зустрічі.

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Під час перерви у перемовинах Україна та Росія змогли провести два обміни полоненими. 5 березня з російського полону повернулися 200 українців, а наступного дня додому прибули 300 українських захисників, а також двоє цивільних.

8 березня The Times of Israel повідомив, що спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер планують прибути на переговори до Ізраїлю 10 березня через ізраїльські удари по нафтових об'єктах Ірану.