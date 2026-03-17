«Нічого нового». Зеленський заявив, що не боїться погроз з боку Ірану

Український президент Володимир Зеленський заявив, що не боїться погроз Ірану через підтримку Україною країн Перської затоки, зазначивши, що в цих заявах немає нічого нового.

Про це він сказав у понеділок, 16 березня, в інтерв'ю The Jerusalem Post.

«Нічого нового. Я чув протягом цих чотирьох років багато подібних заяв», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українці вже давно живуть в умовах постійних загроз, тому такі заяви не викликають страху.

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«Ні, ми не боїмося жодних таких попереджень. Ми живемо з такими погрозами щодня… Ось чому для нас це не є чимось новим», — додав він.

Зеленський також підкреслив різницю між іранською владою та народом, зазначивши, що багато звичайних іранців прагнуть жити вільно та спокійно.

14 березня очільник комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що дії України з надання допомоги безпілотниками Ізраїлю означають її вступ у війну на Близькому Сході.

«Провальна Україна фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, вся її територія перетворилась на законну ціль для Ірану», — написав іранський чиновник.

Того ж дня ізраїльське видання Ynet повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією джерел видання, ізраїльський запит був переданий «в контексті великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва».

Речник МЗС України Георгій Тихий назвав погрози Ірану Україні абсурдними, наголосивши, що режим постачає дрони для агресії проти України і повинен нести відповідальність за свої злочини.