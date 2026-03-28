Зеленський заявив, що перенаправлення зброї США з України на Близький Схід поки не відбулося

28 березня, 16:33
Президент України Володимир Зеленський (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перенаправлення зброї США з України на Близький Схід не відбулося, але подальші дії залежать від ряду факторів, зокрема, тривалості війни в Ірані.

Про це він сказав у суботу, 28 березня, під час онлайн-брифінгу з українськими та іноземними журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Що стосується перенаправлення зброї — відповідних речей не відбувалося. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що залежить від багатьох факторів», — сказав він.

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За словами президента, важливим фактором буде тривалість війни.

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«Надіюсь, що не буде відповідних кроків. Бачимо, що США застосовували, розуміємо, який об'єм зброї вони застосовували. Так само бачимо, що є у Ірану, розуміємо відповідно тепер цю експертизу більш детально. Це для нас також важливо. І розуміємо, в принципі, що потрібно від росіян Ірану також. Все це речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході», — підкреслив він.

26 березня газета Washington Post, посилаючись на три джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі з найважливіших боєприпасів американської армії.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп заявив, що США часто перенаправляють зброю з одного регіону до іншого.

«Ми постійно це робимо. У нас величезна кількість боєприпасів. В Німеччині і по всій Європі у нас їх просто повно. Іноді ми беремо з одного місця і використовуємо для іншого», — відповів він на питання про те, чи перенаправляють США частину боєприпасів, призначених для України, на Близький Схід.

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Державний секретар США Марко Рубіо зазначав, що Штати ще не перенаправляли зброю для України на Близький Схід, але можуть це зробити.

26 березня генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік заявив, що американська зброя, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжуватиме надходити в Україну в рамках механізму НАТО PURL, і ситуація на Близькому Сході нібито не вплине на ці поставки.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Володимир Зеленський військова допомога США Війна Росії проти України війна США в Ірані Близький Схід

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