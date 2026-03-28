Зеленський в Абу-Дабі зустрівся з президентом ОАЕ та заявив про домовленість у сфері оборони

28 березня, 11:14
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, 28 березня 2026 року (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном, 28 березня 2026 року (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Абу-Дабі провів зустріч із президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери домовилися про співробітництво у сфері безпеки й оборони, повідомляє Офіс президента у суботу, 28 березня.

Президенти обговорили результати роботи української команди в ОАЕ. В ОП зазначили, що Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян подякував Україні «за надання експертної підтримки та досвід».

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Зеленський зазначив, що Україна готова до спільної довгострокової роботи з ОАЕ, включно з інвестиціями, спільним виробництвом та модернізацією захисних систем критичної й соціальної інфраструктури.

Офіс президента
Фото: Офіс президента

«Українці напрацювали відповідну систему захисту, яка дає значний відсоток збиття ворожих дронів і ракет. Саме такий системний підхід та інтеграцію досвіду ми пропонуємо нашим партнерам», — сказав Зеленський.

Президенти також говорили про блокування Ормузької протоки і вплив на світовий ринок нафти. Вони домовилися про співробітництво у сфері безпеки й оборони, команди фіналізують деталі домовленостей, сказано на сайті ОП.

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Що кажуть на Близькому Сході про візит Зеленського до Саудівської Аравії

26 березня президент України прибув до Саудівської Аравії, де зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Згодом стало відомо, що міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали угоду про оборонне співробітництво.

27 березня Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які вже більше ніж тиждень працюють у Саудівській Аравії, надаючи консультації щодо іранських атак дронами.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Володимир Зеленський Абу-Дабі ОАЕ Близький Схід війна США в Ірані

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