Президент США Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський під час робочої сесії на саміті G7, Ев’ян-ле-Бен (Франція), 16 червня 2026 року (Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS)

У вівторок, 16 червня, президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Еммануелем Макроном на полях саміту G7.

Про це пише The Kyiv Independent з посиланням на джерела.

Зазначається, що вона стала першою особистою зустріччю між Зеленським і Трампом за майже чотири місяці, оскільки Київ прагне відновити мирні переговори з країною-агресоркою Росією.

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Після зустрічі всі три президенти приєдналися до спільної робочої сесії лідерів Великої сімки, де однією з головних тем стала війна РФ проти України.

Зеленський, Трамп і Макрон увійшли до зали засідань останніми, зазначає видання.

Тим часом у Telegram-каналі українського лідера було опубліковано відео, в описі до якого Зеленський повідомляє, що вже «змістовно почались« зустрічі на саміті G7 у Франції.

13 червня Суспільне з посиланням на власні джерела в Білому домі повідомило, що президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 і можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

14 червня The Guardian написало, що і Трамп, і Зеленський візьмуть участь у саміті G7, однак їхньої окремої зустрічі не відбудеться.

Саміт G7 відкрився в понеділок, 15 червня, у французькому місті Ев’ян-ле-Бен.

Головними питаннями порядку денного заявлені завершення війни в Україні, ситуація на Близькому Сході та відкриття Ормузької протоки, повідомляв президент Франції Еммануель Макрон.