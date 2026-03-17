Зеленський розповів, як Україна намагалася вмовити Іран не передавати Росії шахеди і що відповідав Тегеран

Україна від самого початку робила спроби зупинити передачу безпілотників шахед країні-агресору Росії, безпосередньо звертаючись до Тегерана.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Jerusalem Post, опублікованому 16 березня.

За словами Зеленського, Іран був попереджений, що БпЛА використовуватимуть проти мирного населення.

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Однак іранські офіційні особи заперечували, що дійсно підтримують Росію, розповів президент України. Тегеран також намагався применшити масштаби поставок.

«Вони сказали: «Добре… ми тут не союзники», — розповів Зеленський.

За його словами, Тегеран заявив Києву: «Ми продали росіянам частину шахедів, і там буде 1200 або 1300, і це все».

Однак, наголосив Зеленський, це не відповідало дійсності.

«Це було неправдою. Звичайно, вони збрехали», — повідомив президент.

Володимир Зеленський вказав, що Тегеран зробив набагато більше, ніж просто передав Росії БпЛА. Він допоміг РФ налагодити своє виробництво.

«Вони (іранці - ред.) надали ліцензії на виробництво», — повідомив Зеленський, додавши, що також «вони створили і допомогли їм побудувати два заводи».

Президент підкреслив, що тепер Росія скорочує виробництво ракет і збільшує випуск БпЛА різних типів. Не тільки шахедів, а й дешевших дронів.

На запитання про те, чи надає зараз Москва Ірану модернізовані дрони або технічні ноу-хау, Зеленський відповів: «Так, я впевнений».

12 березня Володимир Зеленський розповів, що перші шахеди по Україні запускали іранські оператори, навчаючи росіян.

15 березня він заявив, що Іран запускав по американських базах дрони Shahed, які передала Росія.

«Росія вже передала дрони, шахеди. Ви знаєте, вони використовують іранську ліцензію і виробили багато дронів. Вони передали їх. У мене є 100-відсоткові факти, що іранський режим використовував [їх] проти американських баз і своїх сусідів на Близькому Сході. Вони використовували ці дрони. Ми бачили розвіддані [про] російські деталі в цих дронах», — сказав український президент.

Зеленський також повідомив, що, за даними української розвідки, росіяни надають розвідувальну інформацію іранському режиму.