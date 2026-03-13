Станом на п’ятницю, 13 березня, вже більше 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від іранських ударних дронів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.

«До нас звернулись країни Близького Сходу, щоб ми поділилися експертизою збиття масових застосувань іранських дронів, шахедів», — сказав президент.

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За його словами, загалом Україна отримала запит від шести країн щодо допомоги українських експертів. Окрім того, є окремий запит від Йорданії.

«В кінці тижня військові і секретар РНБО [Рустем Умєров] повернуться і буде доповідь повна, ми маємо запит на сьогодні від шести країн щодо допомоги. Експертизу ми відправили в три країни і окремо є запит щодо Йорданії», — сказав глава держави.

Президент додав, що після повернення військових в Україну буде зрозуміло, яку саме допомогу партнери очікують від України.

Зеленський також зазначив, що в країнах Близького Сходу та США є достатньо дронів-перехоплювачів, проте «все це не працює» без українських пілотів та без спеціального програмного забезпечення.

«Ця система є тільки у нас, вона офіційна — є в Збройних Силах України і тому всі розуміють, навіть маючи десятки і сотні перехоплювачів, вони, чесно кажучи, ситуацію не вирівнюють. Це системний захист. Саме експерти, які експерти в системному захисті ППО, застосування малої ППО, саме вони і полетіли в ці країни Близького Сходу», — сказав він.

5 березня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала запит від США про допомогу в захисті від шахедів на Близькому Сході після початку війни в Ірані. Він зазначив, що доручив надати необхідні кошти, а також забезпечити присутність українських фахівців.

10 березня глава держави заявив, що направив три команди експертів і дрони-перехоплювачі для боротьби з іранськими БпЛА в Катарі, ОАЕ і Саудівській Аравії. Вони мали прибути на Близький Схід цього тижня.