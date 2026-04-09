Зеленський про відносини з Трампом: Я один з небагатьох, хто каже президенту США те, що думає

Президент України Володимир Зеленський з президентом США Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, 28 грудня 2025 року (Фото: Офіс президента)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він є одним з небагатьох людей, які кажуть президенту США Дональду Трампу те, що думають. Він назвав свої відносини з Трампом хорошими.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю італійському Radio Rai у четвер, 9 квітня.

«Хто має кращі стосунки з Трампом, ніж я? Гадаю, у нас хороші стосунки, бо я один із небагатьох, хто каже йому те, що думає. Небагато людей можуть сказати президенту США, що він не завжди правий», — сказав український лідер.

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Він додав, що Україні потрібна підтримка США, а Штати своєю чергою потребують українського досвіду, набутого за роки війни.

Дональд Трамп з початку другого президентства неодноразово висловлював критику на адресу Володимира Зеленського, зокрема звинувачуючи його у «небажанні» укладати мирну угоду з диктатором Володимиром Путіним.

Американський президент стверджує, що Росія «прагне укладення мирної угоди», і Зеленський має «ворушитися», щоб не втратити можливість. Трамп вважає, що у України немає «козирів», тому вона має піти на поступки Росії.