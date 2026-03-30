Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час переговорів з лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема щодо постачання морських дронів, заявив президент журналістам у понеділок, 30 березня.

«Ми домовляємо про стратегічне співробітництво у напрямку miltech та в інших. Ми говоримо про 10-річні договори — це взаємна допомога. Нас цікавить антибалістична діяльність, у нас є виклики, пов’язані з енергетикою, з дизелем тощо», ­- розповів президент.

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Він додав, що у України ніколи раніше не було подібних безпекових угод з Близьким Сходом, тому це «історичні» домовленості.

Зеленський підтвердив, що йдеться про експорт БпЛА, зокрема морських дронів.

«Так, домовлялися, це входить у ту систему домовленостей, про яку я вже казав», — сказав Зеленський у відповідь на питання журналістів про ймовірний продаж українських морських дронів.

За словами президента, секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров залишився на Близькому Сході, де проведе додаткові зустрічі з кількома представниками країн регіону.

26 березня президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Згодом він повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво, укладеної міністерствами оборони двох держав.

28 березня український лідер відвідав ОАЕ і Катар та зустрівся з лідерами держав. Зеленський оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічної співпраці з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив безпекові питання з королем Йорданії Абдаллою II.