Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Білому домі, 28 лютого 2025 року (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Україна не бачить ознак того, щоб країна-агресорка Росія прагнула зупинити війну, однак США мають іншу думку .

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Le Monde, фрагмент якого у четвер, 26 березня, було опубліковано у його Telegram.

«Ми не бачимо від Росії щирого бажання закінчення війни, і ми ділимося цим із партнерами. Сполучені Штати Америки вважають, що Путін хоче завершення війни. Тут у нас абсолютно різні погляди», — підкреслив Зеленський.

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Він наголосив, що, з однієї сторони це нормально, коли існують різні погляди.

«Але з іншого боку, коли ми хочемо закінчення війни, прискорення цього процесу, ми піднімаємо питання щодо тиску на Росію», — вказав Зеленський.

Президент підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін завершувати війну не хоче. Україна закликає посилити тиск на Росію, «щоб він захотів».

«А Америка вважає, що він хоче і для чого зайвий тиск, якщо Росія показує, що вони також готові до миру. Є різні погляди на деякі речі, і з цим треба працювати», — наголосив Володимир Зеленський.

13 лютого президент США Дональд Трамп заявляв, що Росія «прагне укладення мирної угоди», і президент України Володимир Зеленський має діяти швидко, щоб скористатися цим моментом.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба ворушитись, інакше він втратить чудову можливість. Він має діяти», — заявив Трамп.

5 березня Дональд Трамп заявив, що «розчарований» діями Володимира Зеленського, бо він «має взятися за справу» та укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

За словами президента США, він вірить, що російський диктатор готовий до переговорів щодо припинення війни.

15 березня президент США заявив, що здивований "небажанням" президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду.

«Я здивований, що Зеленський не хоче домовлятися. Скажіть Зеленському, щоб він домовився, бо Путін готовий домовлятися», — заявив Трамп, додавши, що «із Зеленським набагато складніше домовитися».