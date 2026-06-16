Зеленський заявив про «хорошу зустріч» із Мерцом на полях саміту G7: говорити про посилення ППО

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів «хорошу зустріч» із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на полях саміту G7 в Евіані. Серед іншого, вони говорили про посилення української ППО.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 16 червня.

«Говорили про оборонну підтримку України, передусім про подальше посилення нашої ППО, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних санкцій», — зазначив президент.

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Глава держави каже, що окремо обговорив з канцлером шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 — Україна.

Зеленський підкреслив: важливо, щоб результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на РФ.

15 червня у Франції стартував триденний саміт G7, який зібрав представників найвпливовіших семи держав світу — Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Японії, Сполучених Штатів, а також Європейського Союзу. Зенського теж запросили на саміт.

Головними питаннями порядку денного заявлені завершення війни в Україні, ситуація на Близькому Сході та відкриття Ормузької протоки.

16 червня видання The Kyiv Independent з посиланням на джерела повідомило, що Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном на полях саміту G7. Це була перша особиста зустріч між президентами України та США за майже чотири місяці.

Пізніше сам Зеленський показав кадри розмови з Трампом.

«Завжди важливо координувати позиції», — підписав фото президент України.

Він також розповів, що під час зустрічі з Трампом порушив питання про отримання ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

Очільник Білого дому, своєю чергою, назвав зустріч із Зеленським «дуже хорошою» та анонсував проведення ще однієї протягом цього дня.