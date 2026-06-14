Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, він привітав президента США з 80-річчям

Під час телефонної розмови Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили подальший хід переговорів (Фото: president.gov.ua)

14 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, у якій привітав його з 80-річчям .

Про це повідомило Суспільне із посиланням на радника Зеленського з комунікацій Дмитра Литвина.

Зазначається, що Литвин також підтвердив, що сторони обговорили подальший хід переговорів і дипломатичні кроки.

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14 червня президенту США Дональду Трампу виповнюється 80 років.

Імовірність зустрічі Зеленського і Трампа та відновлення переговорів про припинення війни Росії проти України

13 червня чиновник Білого дому на умовах анонімності повідомив у коментарі Суспільному, що Зеленський і Трамп візьмуть участь у робочій сесії саміту G7 у Франції та можуть провести зустріч у кулуарах заходу.

14 червня видання The Guardian повідомило, що окремої зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7 не заплановано.

11 червня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що європейські лідери на саміті G7, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів з відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

Зазначалося, що Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що ситуація у війні змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів за межами умов, що склалися після саміту Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Остання зустріч Трампа і Зеленського відбулася 28 грудня 2025 року в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді за участю делегацій обох країн.

За підсумками зустрічі Трамп і Зеленський назвали її чудовою та продуктивною, проте наголосили, що найбільш проблемні питання — серед яких статус Донбасу та кардинально різні позиції РФ та України щодо захоплених окупантами територій — залишаються невирішеними.