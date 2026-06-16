Зеленський у Женеві зустрівся з президентом Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Женеви, де провів переговори з президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Під час зустрічі сторони обговорили російські атаки та потреби України щодо посилення ППО.

Про це президент України повідомив у Telegram.

«Розповів про ситуацію на фронті та українські далекобійні санкції. Наші мідлстрайки та дипстрайки цілком справедливо змушують Росію відчувати наслідки розв’язаної нею війни», — написав Зеленський.

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Президент України також зазначив, що сторони також обговорили санкційні кроки партнерів, які «можуть примусити Росію сісти за стіл переговорів».

«Говорили й про співпрацю в енергетичній сфері. Швейцарія допомогла нам пройти цю зиму, і ми розраховуємо на подальшу підтримку», — додав президент.

Раніше Зеленський заявив, що обговорив з американським колегою Дональдом Трампом можливість зустрічі з країною-агресором Росією у США.

Під час звернення до Міждержавної конференції ЄС у понеділок, 15 червня, Зеленський нагадав, що Україна пропонувала російському диктатору Путіну зустрітися де завгодно, де можна ухвалити реальні рішення для закінчення війни, але той цього не хоче.

Україна також обговорювала зі США та Францією можливість зустрічі з РФ на полях саміту G7 за участю всіх демократичних країн, але диктатор і цього не хоче.

15−17 червня у французькому місті Евіан-ле-Бен відбудеться саміт G7. Там зберуться представники так званої Великої сімки — Франції, Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Японії, США, а також Європейського Союзу. На саміті також буде присутній президент України.

11 червня агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що європейські лідери на саміті G7, який відбудеться наступного тижня у Франції, мають намір скористатися зустрічами з президентом США Дональдом Трампом, щоб залучити його до планів щодо відновлення мирних переговорів між Росією та Україною.

14 червня видання The Guardian повідомило, що окремої зустрічі Зеленського і Трампа на саміті G7 не заплановано. Цього дня, в день народження президента США, відбулась розмова Зеленського і Трампа, а також розмова Трампа з російським диктатором.

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Зеленський після розмови з американським колегою повідомив, що зустріч відбудеться.