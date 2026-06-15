«Україна заслужила право рухатися швидше». Зеленський прокоментував відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС

Україна та Молдова зробили новий крок на шляху до ЄС, заявив президент (Фото: Офіс президента України)

Президент Володимир Зеленський заявив, що відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС є чітким сигналом про те, що "прогрес Європи не зупинити".

Про це він сказав у понеділок, 15 червня, під час звернення до учасників Міжурядової конференції Європейського Союзу.

За його словами, Україна та Молдова протягом останніх років спільно зробили низку важливих кроків на шляху до членства в Євросоюзі. Глава держави наголосив, що українська сторона наполегливо працювала, аби досягти цього етапу.

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Він також підкреслив, що символічно звертається з Кишинева дорогою до Франції, де відбудеться саміт G7.

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Зеленський додав, що Україна та Молдова підтримують тісні сусідські відносини та спільно рухаються до членства в ЄС, висловивши переконання, що ця мета буде досягнута.

Також він заявив, що прискорення відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу є однією з найсильніших відповідей Європи на російські удари.

«Часто складається враження, що нам завжди доводиться боротися сильніше від інших, щоб рухатися вперед на нашому шляху до ЄС. Україна заслужила право рухатися швидше. І саме таке політичне рішення сьогодні потрібне Європі», — зазначив глава держави.

Президент також заявив про готовність України до відкриття всіх переговорних кластерів.

«Ми виконали свою роботу. Всі у Європі це знають. Тож давайте рухатись вперед із відкриттям кластерів без зволікань — решти п’яти кластерів після сьогоднішнього відкриття першого», — наголосив він.

15 червня Європейська комісія повідомила, що усі країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо відкриття першого кластеру переговорів про вступ до ЄС України та Молдови.

Там назвали згоду щодо відкриття першого кластера «визначальним моментом для Європи».

14 червня The Guardian написало, що деякі європейські чиновники вважають цілком можливим завершення Україною технічних переговорів із ЄС за чотири роки.

12 червня Радіо Свобода з посиланням на кількох високопоставлених дипломатів ЄС повідомляло, що після відкриття першого кластера пару Україна та Молдова можуть розділити — на думку єврочиновників, Кишинів нібито просувається на шляху реформ швидше за Київ. Україна та Молдова отримали статус кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року.

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У січні 2025 року Єврокомісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до стандартів ЄС. Проте цей процес заблокував тодішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вето Угорщини було знято на початку червня 2026 року вже новим угорським урядом на чолі з Петером Мадяром.