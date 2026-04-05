Говорили про обмін воєнним досвідом та постачання продовольства. Зеленський зустрівся з президентом Сирії в Дамаску

Президент України Володимир Зеленський 5 квітня зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа (Фото: Zelenskiy / Official / скриншот з відео / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Сирії в неділю, 5 квітня, зустрівся з президентом країни Ахмедом аш-Шараа.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та війну Росії проти України.

«Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом», — наголосив український президент.

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Зокрема він заявив, що обговорив з Ахмедом аш-Шараа можливість постачання до Сирії продовольства та загалом посилення продовольчої безпеки в регіоні.

«Торкнулися ролі України як надійного постачальника продовольчої продукції та обговорили спільні можливості посилити продовольчу безпеку в усьому регіоні… Готові працювати разом, щоб можливості наших держав і народів збільшувались», — зазначив Зеленський.

Український президент 5 квітня вперше після падіння режиму Башара Асада прибув у столицю Сирії Дамаск.

4 квітня Зеленський відвідав Стамбул, де зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм.