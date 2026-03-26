Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Український президент зазначив, що має в Саудівській Аравії заплановані важливі зустрічі.

«Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», — наголосив Зеленський.

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10 березня Володимир Зеленський заявляв, що Україна направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть боротися з іранськими дронами. Першими країнами, куди вирушили українські фахівці, стали Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія.

Тоді видання Kyiv Independent, посилаючись на джерело в оборонній промисловості України, писало, що саудівська компанія готує угоду щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

За словами джерела, Саудівська Аравія та Україна ведуть перемовини щодо великої угоди на постачання зброї. Інші співрозмовники видання уточнили, що обговорюються масштабні контракти між урядами обох країн.

7 березня Володимир Зеленський поспілкувався зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом Аль Саудом та обговорив з ним безпекову ситуацію на Близькому Сході та в районі Перської затоки.

«Українці вже роками борються проти шахедів, і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу. Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході», — заявляв президент України.