Зеленський прибув до Ірландії для участі у церемонії відкриття головування країни у Раді ЄС

Президент України Володимир Зеленський у середу, 1 липня, прибув до Ірландії для участі у церемонії відкриття головування країни у Раді Європейського Союзу .

Про це він повідомив у своєму Telegram.

За його словами, під час візиту також заплановані зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном та президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

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Глава держави підкреслив, що «Україна щодня доводить, що заслуговує бути рівноправною частиною спільного європейського дому».

Він висловив надію, що під час головування Ірландії в Раді ЄС вдасться досягти суттєвого прогресу в процесі вступу України до Євросоюзу та відкрити всі переговорні кластери.

Вступ України до ЄС — що відомо

Україна та Молдова отримали офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС у червні 2022 року. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати формальні переговори щодо приведення законодавства обох країн у відповідність до європейських стандартів.

15 червня 2026 року всі країни Євросоюзу остаточно узгодили відкриття першого кластера для України та Молдови в Люксембурзі.

16 червня у ЗМІ з’явилася інформація, що Україна може відкрити п’ять нових переговорних кластерів з ЄС 14 липня. На таку можливість згодом натякала і єврокомісар Марта Кос. Водночас видання The Guardian із посиланням на єврочиновників зазначало, що завершення технічної частини переговорів з Україною цілком реально за чотири роки.

22 червня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з главою Європейської ради Антоніу Коштою та президентом Молдови Майєю Санду підкреслила, що подальша динаміка євроінтеграції залежатиме виключно від того, наскільки суворо кожна з країн-кандидатів дотримуватиметься певних Брюсселем критеріїв.

23 червня видання Politico із посиланням на дипломатів повідомило, що Угорщина під керівництвом Петера Мадяра відклала ключовий процедурний крок, необхідний для просування заявок України та Молдови, фактично призупинивши розгляд. Згодом Суспільне повідомило, що в липні Європейський Союз може відкрити лише два з п’яти запланованих кластерів в межах переговорів про членство України.

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26 червня видання Європейська правда із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина не узгодила результати скринінгу кластерів 2−6 для України та Молдови в межах робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA).