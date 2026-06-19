«Усі розмови про мир — брехня»: Путін боїться повернення своєї армії додому — Зеленський

19 червня, 07:24
Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі, Бельгія, 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі, Бельгія, 18 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться повернення російських військових додому, тому не хоче припинення війни в Україні. Про це Зеленський сказав  під час спілкування з журналістами, пише Інтерфакс-Україна у п’ятницю, 19 червня.

«Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру — все брехня», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна готова до переговорів, однак Європа має посилити санкційний тиск на Росію, зокрема без винятків щодо конфіскації активів.

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«Безумовно, Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемовин», — додав Зеленський.

За словами президента, Росія може відновити агресію в майбутньому без надійних гарантій безпеки, а метою Путіна залишається відновлення впливу, подібного до радянського.

Переговори з Росією — що відомо

Після тристоронніх зустрічей на початку 2026 року переговори у форматі Україна — РФ — США призупинилися через війну в Ірані.

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7 травня в Кремлі заявили, що вважають тристоронні переговори у форматі США — Україна — Росія недоцільними, поки Україна не виведе свої війська з підконтрольної їй частини Донбасу. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна ніколи на це не піде.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, в якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» і запропонував особисту зустріч. Український президент також заявив про готовність заморозити лінію фронту.

Путін відхилив пропозицію зустрічі.

15 червня Зеленський заявив, що обговорив з американським колегою Дональдом Трампом можливість зустрічі з Путіним у США.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Володимир Путін Володимир Зеленський Війна Росії проти України Переговори з Росією мирні переговори

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